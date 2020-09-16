В России растет число заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России выявлены 5 762 новых случая коронавируса, сообщил оперативный штаб.

Это наибольшее число с 26 июля, когда в России были зарегистрированы 5765 заболевших. Число новых случаев COVID-19 растет пятый день подряд, передает Forbes.

Всего с начала эпидемии в России, по данным оперативного штаба, коронавирусом заболел 1 085 281 человек.

Умерли за последние сутки 144 человека (накануне 132), общее число погибших достигло 19 061. Выздоровели 5 754 человека (накануне 5809), за все время — 895 868.