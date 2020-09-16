Азербайджанскую модель оштрафовали за веселье в ресторане

Азербайджанская модель Гюнель Дамирова и ее подруги оштрафованы за участие в торжестве по случаю дня ее рождения в ресторане в условиях карантина, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, правоохранительные органы провели разбирательство по распространенному в соцсетях видео, на котором видно, как группа лиц празднует день рождения в одном из ресторанов Баку.

Полиции удалось выяснить, что видео снято на дне рождения жительницы Апшеронского района, модели Гюнель Дамировой. Также были установлены личности шести ее подруг, принимавших участие в торжестве, и четырех работников ресторана.

В отношении всех выявленных участников мероприятия и сотрудников объекта общепита составлены протоколы согласно положениям Кодекса об административных проступках.