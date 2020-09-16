Восточное Средиземноморье стало темой переговоров Чавушоглу и Мааса

Министры иностранных дел Турции и Германии - Мевлют Чавушоглу и Хайко Маас провели телефонные переговоры. Об этом сообщил журналистам источник в МИД Турции.

"Наш министр провел переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, темой переговоров была ситуация в Восточном Средиземноморье", - сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что накануне ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья также обсудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель.