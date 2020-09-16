Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Уважаемый господин Премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Премьер-министра Японии.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию отношений дружбы и сотрудничества с Японией. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления связей между нашими странами, успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Японии", - говорится в поздравительном послании.