Минтруда о пенсионных реформах

В соответствии с поручением Ильхама Алиева продолжаются реформы, направленные на усовершенствование пенсионно-страховой системы и развитие пенсионного обеспечения. Если в мировой практике пенсионные реформы направлены на усиление жестких страховых принципов, то в Азербайджане эти реформы в первую очередь служат интересам пенсионеров, повышению пенсий и гуманистическому подходу к системе социального обеспечения. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Наглядным показателем этого является значительный рост пенсий в прошлом и текущем годах. Только на увеличение пенсий за последний год было дополнительно направлено свыше одного миллиарда манатов. За 8 месяцев текущего года на пенсионное обеспечение было направлено около трех миллиардов манатов, что на 576,5 миллионов манатов или 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год рост пенсий составил 30%, и средняя пенсия достигла 300 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту приблизилась к 330 манатам, увеличившись на 25,2%.

Кроме того, с начала 2020 года право получать пособия получили лица, достигшие пенсионного возраста, но у которых нет права на пенсию. Уже коло 20 тысяч человек воспользовались этим правом. В то же время начиная с 2020 года семьи, потерявшие кормильца, получили право выбирать два вида обеспечения – пенсию за потерю главы семейства или же пособие, которое больше пенсии за потерю главы семейства. Дети с ограниченными возможностями, наряду с пособиями за инвалидность, могут получать пособие или пенсию за потерю кормильца.

В настоящее время предусмотренные в пенсионном законодательстве коренные изменения служат также для более полного обеспечения прав граждан в области социального обеспечения, социальной защиты пенсионеров, создания условий для получения ими более высоких выплат.