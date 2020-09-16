Минтруда о пенсионных реформах
В соответствии с поручением Ильхама Алиева продолжаются реформы, направленные на усовершенствование пенсионно-страховой системы и развитие пенсионного обеспечения. Если в мировой практике пенсионные реформы направлены на усиление жестких страховых принципов, то в Азербайджане эти реформы в первую очередь служат интересам пенсионеров, повышению пенсий и гуманистическому подходу к системе социального обеспечения. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Наглядным показателем этого является значительный рост пенсий в прошлом и текущем годах. Только на увеличение пенсий за последний год было дополнительно направлено свыше одного миллиарда манатов. За 8 месяцев текущего года на пенсионное обеспечение было направлено около трех миллиардов манатов, что на 576,5 миллионов манатов или 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год рост пенсий составил 30%, и средняя пенсия достигла 300 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту приблизилась к 330 манатам, увеличившись на 25,2%.
Кроме того, с начала 2020 года право получать пособия получили лица, достигшие пенсионного возраста, но у которых нет права на пенсию. Уже коло 20 тысяч человек воспользовались этим правом. В то же время начиная с 2020 года семьи, потерявшие кормильца, получили право выбирать два вида обеспечения – пенсию за потерю главы семейства или же пособие, которое больше пенсии за потерю главы семейства. Дети с ограниченными возможностями, наряду с пособиями за инвалидность, могут получать пособие или пенсию за потерю кормильца.
В настоящее время предусмотренные в пенсионном законодательстве коренные изменения служат также для более полного обеспечения прав граждан в области социального обеспечения, социальной защиты пенсионеров, создания условий для получения ими более высоких выплат.
В пенсионной системе будут проведены реформы в следующих направлениях:
- Предоставление возможности пенсионеру по своему выбору перейти на любой другой вид пенсии, на который он имеет право, в том числе с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности;
- Предоставление лицу, потерявшему главу семьи, права выбора более высокой пенсии или социального пособия;
- Распределение между другими членами семьи суммы пенсии, полученной членом семьи, имеющим право на пенсию по потере главы семьи, то есть доли пенсии по потере главы семьи, полученной им к тому времени;
- Повышение доступности льготного пенсионного обеспечения работников с вредными и тяжелыми условиями труда;
- Применение механизма в интересах пенсионеров при перерасчете пенсии;
- Расширение проактивных услуг в сфере пенсионных назначений и автоматизация.
Следует отметить, что проект изменений пенсионного законодательства в связи с проводимыми реформами не содержит предложений по пенсионному обеспечению лиц, имеющих право на получение пенсии на особых условиях (военнослужащих, лиц, имеющих специальные звания и т. д.).
Если будут какие-либо инициативы и предложения, связанные с пенсионным обеспечением лиц, получающих пенсии на особых условиях, то они будут служить интересам этих лиц, устойчивому росту пенсий. Предложения по этим вопросам будут опубликованы и рассмотрены в ходе общественного обсуждения.
Целью проводимых реформ является повышение пенсий и обеспечение всем достойной пенсии, что является одним из главных приоритетов социальной политики государства.