Как сообщила газета Rzeczpospolita, польский план помощи Беларуси нашел поддержку у большинства стран-членов Евросоюза. Речь идет о выделении средств для восстановления экономики и открытии европейского рынка. Условием этого является проведение свободных выборов в Беларуси. Речь идет, по мнению издания, о том, чтобы «перебить» предложение, сделанное Путиным Лукашенко. Как известно, президент России предложил Беларуси 1,5-миллионный долларовый кредит.

«Предложение Евросоюза Беларуси было бы более привлекательным. Оно включает в себя средства для восстановления экономики, стоящей на грани банкротства страны, уровень жизни в котрой упал ниже уровня жизни в Мексике. Частью помощи является и стабилизационный фонд, финансируемый Евросоюзом и Международным валютным фондом», - пишет газета. Как считает издание, «дипломатическое наступление Польши стоит на хорошем пути». По данным из информированных источников в Евросоюзе, этот план Варшавы уже получил поддержку большинства стран-членов ЕС не только Центральной Европы, но и Германии.

В статье отмечается:

«Это, несомненно, является важнейшей инициативой Варшавы для европейского форума с момента прихода к власти партии «Право и Справедливость» в 2015 году. Если повезет, то это поможет как-то сгладить споры, которые на протяжении пяти лет омрачают отношения нашей страны с Брюсселем».

Саммит лидеров ЕС состоится 24 сентября. Именно тогда ожидается принятие польского «плана Маршалла» для Беларуси.

Правда, все будет зависеть не только от Брюсселя. Как говорится, для танго нужны двое. Потому позиция официального Минска — главное неизвестное в задаче выхода из ситуации в стране, охваченной протестами, и погружающейся в пучину экономического краха.