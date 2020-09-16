Билл Гейтс: США не получат вакцину до конца октября

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что США не получат вакцину от коронавируса до конца октября, а к этому сроку может быть готова к применению в Соединенных Штатах только одна вакцина из проходящих испытания.

"Ни одна из вакцин, скорее всего, не получит разрешение в США до конца октября… Единственная вакцина, которая, если все пройдет идеально, может получить разрешение на применение при чрезвычайных обстоятельствах к концу октября – это Pfizer", - заявил Гейтс в интервью американскому телеканалу CNBC.

При этом основатель Microsoft надеется, что в случае подтверждения эффективности к декабрю или январю следующего года разрешение на применение в США могут получить еще несколько вакцин.