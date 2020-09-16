Завтра каждый сможет выиграть бесплатный товар от Kontakt Home

Только 18 сентября во всех магазинах Kontakt Home покупатели смогут воспользоваться кампанией «Шеш-Гоша» даже при оплате в рассрочку и забрать товары СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.

Самая захватывающая и радостная кампания последних недель «Шеш-Гоша» обрадует покупателей не только при наличной, но и при оплате в рассрочку.

Для этого нужно зайти в любой магазин Kontakt Home, купиь желаемый товар наличными или в рассрочку и бросить кости на удачу. Если вам посчастливилось бросить «шеш-гоша» (шесть и шесть), то вы заберете купленный товар БЕСПЛАТНО.

Отметим, что уже более 1000 покупателей стали победителями кампании «Шеш-Гоша». Приходите в Kontakt Home и проверьте свои шансы. Иногда, чтобы удача улыбнулась тебе, достаточно бросить кости. Kontakt – Радует!

Подробную информацию об условиях кампании вы можете узнать на сайте kontakt.az.