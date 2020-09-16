После двух сентябрьских матчей в Лиге наций сборная Азербайджана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА.

Гостевая победа над Кипром (1:0), несмотря на домашнее поражение от Люксембурга (1:2), позволили подняться со 114-го места на 112-е. У сборной Азербайджана 1179 очков.

Наши соперники по группе занимают следующие позиции в рейтинге: Черногория – 63-я, Люксембург – 97-й, Кипр – 98-й.

Первая четверка рейтинга осталась неизменной – Бельгия, Франция, Бразилия, Англия. В десятку также входят Португалия, Уругвай, Испания, Хорватия, Аргентина и Колумбия.

Наибольшего прогресса в рейтинге достигла сборная России, поднявшаяся на шесть ступеней и занимающая сейчас 32-е место. А худший показатель сентября у Эстонии и Словакии, которые опустились на четыре позиции.