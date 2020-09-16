Прокуратура о незаконной вырубке деревьев в Шеки

В Шекинской районной прокуратуре проведено расследование поступивших из 7-го регионального управления экологии и природных ресурсов материалов о незаконной вырубке деревьев в селе Ашагы Калдак, сообщили haqqin.az в прокуратуре района.

Установлено, что в результате уничтожения 27 тополей и орешника был нанесен ущерб окружающей среде в размере 60 тысяч манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением крупного ущерба) УК АР.

В настоящее время ведется следствие, устанавливается круг лиц, причастных к данному преступлению.