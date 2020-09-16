Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей в питьевой воде населения в Гусарском районе. Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения девяти субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также обеспечения потребностей жителей в питьевой воде в девяти населенных пунктах Гусарского района с населением 8 999 человек из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 630 тысяч манатов.