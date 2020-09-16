Из Азербайджана незаконно пытались вывезти более ста тысяч долларов

Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресечена попытка провоза через таможенную границу Азербайджана без декларирования крупной суммы валюты.

В Государственном таможенном комитете сообщили, что при досмотре пассажира авиарейса Баку - Стамбул выяснилось, что при входе в зону таможенного контроля он не задекларировал иностранную валюту.

Гражданин был приглашен в инспекционную комнату для повторной проверки багажа. В ходе проверки в его сумке было обнаружено 105 тысяч незадекларированных долларов США.