«Королевство стоит на стороне палестинского народа и поддерживает палестинский народ и все усилия, направленные на достижение справедливого и комплексного разрешения палестинского вопроса, которые позволят палестинскому народу создать независимое государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», - гласит заявление саудовского правительства.

Накануне Саудовская Аравия заявила, что поддерживает палестинский народ и все усилия, направленные на достижение справедливого и комплексного разрешения палестинского вопроса.

Документ был опубликован после подписания в Вашингтоне мирных соглашений между Израилем, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эр-Рияд не комментировал эти документы, в то время как новые соглашения уже осудили власти Палестинской автономии.

Подписав соглашения с Израилем, Бахрейн и ОАЭ присоединились к Египту и Иордании, которые до этого времени были единственными арабскими государствами, заключившими мирный договор с Израилем.

Официально власти Эр-Рияда сдержанно высказываются на тему соглашения между ОАЭ и Бахрейном с Израилем. Однако, по мнению ряда экспертов, Саудовская Аравия все же дала тихое согласие на реализацию проекта “Сделки века”.

Вчерашнее заявление, прозвучавшее из Эр-Рияда, делает позицию Саудовской Аравии весьма двусмысленной: вначале - молчаливое согласие на мирное соглашение двух государств-соседей с Израилем, с одной стороны, и довольно резкие слова, прозвучавшие затем по тому же поводу от имени правительства. Еще более странно заявление выглядит, имея в виду, что Саудовская Аравия — один из главных союзников США в регионе Ближнего Востока, с которым у американцев прочные экономические и военные связи.