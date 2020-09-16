Азербайджанские депутаты обязаны отчитываться о своих доходах

Сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству было обсуждено и рекомендовано к рассмотрению на пленарном заседании на осенней сессии Положение о Дисциплинарной комиссии. Об этом сообщил член комитета депутат Эркин Гадирли, передает Report.

По его словам, в проекте, помимо прочего, предусмотрена обязанность депутатов представлять финансовые отчеты.

«В случае принятия проекта могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности депутаты, не представляющие финансовую отчетность», - сказал Эркин Гадирли.