Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 18 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть временами усиливающийся умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, днем без осадков. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 17-21, днем 27-32, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градуса тепла.
18 сентября на Апшероне ожидается усиление умеренного южного ветра, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.