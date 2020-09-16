ВОЗ призвала обеспечить безопасность врачей

В опубликованной ВОЗ Хартии безопасности работников здравоохранения намечены меры в этой сфере, которые предложено принять правительствам.

"Пандемия COVID-19 напомнила всем нам о жизненно важной роли, которую выполняют работники здравоохранения, облегчая страдания и спасая жизни", - цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Ни одна страна, госпиталь или клиника не смогут обеспечить безопасность пациентов, если не будет находиться в безопасности медицинский персонал", - отметил он.

В ВОЗ обратили внимание на тот факт, что пандемия коронавируса "подвергала работников здравоохранения и их семьи беспрецедентному риску". Согласно имеющимся у организации предварительным данным, заболеваемость COVID-19 среди медперсонала "значительно выше, чем в целом среди населения". В то время как в большинстве государств медработники составляют менее 3% населения, на них приходится в ряде случаев около 14% случаев инфицирования. "В мире умерли тысячи работников здравоохранения, заразившиеся COVID-19", - констатировали в ВОЗ.