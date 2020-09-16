Таможенники и эксперты Всемирного банка обсудили проблемы частного сектора

Накануне состоялась онлайн-встреча на тему «Подготовка онлайн-диагностики частного сектора в Азербайджане». На встрече приняли участие зампредседателя Государственного таможенного комитета генерал-майор Джавад Гасымов, эксперты входящей в группу Всемирного банка Международной финансовой корпорации по авиаперевозкам, логистике и таможенным вопросам, а также представители соответствующих структурных подразделений Комитета.

Целью мероприятия является обсуждение реформ, проводимых в таможенных органах, борьбы с коронавирусом и минимизации последствий пандемии для частного сектора, а также вопросов развития бизнеса.

Выступая на встрече, Джавад Гасымов заявил, что Государственный таможенный комитет тесно сотрудничает со Всемирным Банком и Международной финансовой корпорацией. Эти отношения развиваются по нарастающей. Было отмечено, что в будущем планируется проведение совместных проектов в сфере таможенного оформления и уполномоченного экономического оператора, которые повлияют на развитие торговли.

Джавад Гасымов также проинформировал о работах, проводимых по предотвращению распространения коронавируса, устранению последствий пандемии и обеспечению безопасности граждан. Так, для ответов на возникающие вопросы в Госкомтаможни в бесперебойном режиме действует «горячая линия». Обеспечено приоритетное прохождение через границу товаров, предназначенных для лечения больных коронавирусом, а также не ставится никаких ограничений на транзитные перевозки через территорию страны, операции по импорту и транзиту.