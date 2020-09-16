Таможенники и эксперты Всемирного банка обсудили проблемы частного сектора
Накануне состоялась онлайн-встреча на тему «Подготовка онлайн-диагностики частного сектора в Азербайджане». На встрече приняли участие зампредседателя Государственного таможенного комитета генерал-майор Джавад Гасымов, эксперты входящей в группу Всемирного банка Международной финансовой корпорации по авиаперевозкам, логистике и таможенным вопросам, а также представители соответствующих структурных подразделений Комитета.
Целью мероприятия является обсуждение реформ, проводимых в таможенных органах, борьбы с коронавирусом и минимизации последствий пандемии для частного сектора, а также вопросов развития бизнеса.
Выступая на встрече, Джавад Гасымов заявил, что Государственный таможенный комитет тесно сотрудничает со Всемирным Банком и Международной финансовой корпорацией. Эти отношения развиваются по нарастающей. Было отмечено, что в будущем планируется проведение совместных проектов в сфере таможенного оформления и уполномоченного экономического оператора, которые повлияют на развитие торговли.
Джавад Гасымов также проинформировал о работах, проводимых по предотвращению распространения коронавируса, устранению последствий пандемии и обеспечению безопасности граждан. Так, для ответов на возникающие вопросы в Госкомтаможни в бесперебойном режиме действует «горячая линия». Обеспечено приоритетное прохождение через границу товаров, предназначенных для лечения больных коронавирусом, а также не ставится никаких ограничений на транзитные перевозки через территорию страны, операции по импорту и транзиту.
Он также рассказал о проектах Госкомтаможни, отметив внедрение информационных технологий, развитии логистики, системе «Зеленый коридор», электронных услугах и других новшествах. До сведения участников встреч было доведено, что процесс таможенного контроля и оформления полностью автоматизирован, а особые услуги типа оплаты таможенных пошлин, рассмотрение обращений и др. переведены на безбумажные технологии.
На встрече рассказали и о применении Новой компьютеризированной транзитной системы и деятельности Центра упрощения торговли.
Эксперты Всемирного банка и Международной финансовой корпорации выразили благодарность Госкомтаможни за создание условий для плодотворного проведения заседания.
Представители Государственного таможенного комитета также ответили на вопросы экспертов.