Задержанные за стычки с армянами азербайджанцы вышли на свободу

Так, 15 сентября, после получения согласия от соответствующих российских организаций консул посольства, советник Тогрул Садыгов и третий секретарь консульства Мусанниф Дадашев провели консульскую встречу с содержавшимся в следственном изоляторе №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по городу Москве гражданином Азербайджана Мамедовым Эльчином Искендер оглу (18.10.1989 г.р.), 16 сентября – с Алекберовым Эльвином Алхас оглу (11.02.1985 г. р.) и гражданами Российской Федерации Гиясовым Джейхуном Надир оглу (14.06.1988 г.р.), Исмаиловым Талехом Мустафа оглу (12.08.1981 г. р.) и Гафаровым Алекбером Асеф оглу (01.11.1985 г.р.).

Азербайджанцы, задержанные в Москве за стычку с армянами, отпущены на свободу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Азербайджана в России, поступившем в редакцию haqqin.az.

В ходе встреч граждане подчеркнули, что условия содержания удовлетворительные, в их отношении не наблюдается никакой дискриминации, предоставлена возможность для встреч с адвокатами, жалоб на здоровье нет. Сотрудники посольства сообщили им, что данный вопрос находится в центре внимания, будет оказана необходимая правовая помощь, и соответствующая работа в этом направлении продолжается.

Также 16 сентября первый секретарь консульства Ровшан Ахундов принял участие в проведенных в здании Троицкого районного суда судебных заседаниях по делу гражданина Азербайджанской Республики Мамедова Эльчина Искендер оглу (18.10.1989), а также задержанных в ходе беспорядков граждан России, наших соотечественников Зейналова Натига Вели оглу (29.09.1983), Моджлумова Асифа Гурбан оглу (24.03.1986) и Дибирова Рашада Рамазан оглу (26.03.1987). В ходе судебных процессов истец, ссылаясь на то, что предварительное следствие было продлено до 24.10.2020 года, ходатайствовал о продлении до этого времени меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе судебных процессов под председательством федеральных судей Рожкова Анатолия Владимировича и Зайцева Романа Евгеньевича было отклонено ходатайство следственного органа в связи с продлением меры пресечения обвиняемым по 2-й части статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, выражающее явное неуважение к обществу, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), они были освобождены в зале суда.