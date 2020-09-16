Кремль о планах Польши арестовать российских диспетчеров

В Кремле плохо относятся к новой инициативе Польши по делу о крушении лайнера Леха Качиньского, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура республики обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы, следующим шагом будет требование выдать их.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно. В целом, скажу так, относимся негативно", — прокомментировал Песков.