Президент Украины Владимир Зеленский потребовал «больше посадок» коррупционеров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, каждый чиновник, министр и депутат должен запомнить «простую истину»: «Если украл — сядешь, если брал взятку — сядешь».

Исключений быть не должно, но очень долго политическая и бизнес-система на Украине строились на таких исключениях, «нужные люди» могли закрыть любые дела, указал президент. «Если бы в 2019-м не отменили уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически амнистировав тысячи коррупционеров, сейчас в тюрьмах можно было бы организовывать крупные ток-шоу: были бы очень солидные спикеры», — отметил Зеленский.

Он призвал всех чиновников и депутатов понять, что «за взяточничество будет очень больно», и выразил надежду, что Национальное антикоррупционное бюро и прокуратура услышат общество и станут работать быстрее и продуктивнее. «Больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок", — заявил украинский лидер. — Время на справедливость очень быстро уплывает».