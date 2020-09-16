Кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил в своем Facebook ученый, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.

По словам ученого, процесс выдвижения начал «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией». Он также добавил, что среди поддерживающих идею есть те, кто отрицательно относился к деятельности политика, но поменял свое мнение, пишет Forbes.

В комментарии телеканалу «Дождь» ученый отметил, что идея выдвинуть Навального не нова, но в связи с последними событиями она стала особенно актуальной. Он не назвал имена профессоров, принявших участие в инициативе, но заверил, что среди них есть «большие люди».