Атака хакеров на больницу привела к смерти пациентки

Прокуратура города проводит расследование по подозрению в убийстве в университетской клинике Дюссельдорфа, передает ТАСС со ссылкой на агентство Dpa.

В Германии пациентка скончалась в клинике после того, как IT-системы медицинского учреждения подверглись нападению со стороны хакеров.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, хакеры блокировали серверы клиники, требуя денег от Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне. К нему же и относится медучреждение.

Правоохранители установили контакт с преступниками и сообщили, что их действия подвергают угрозе пациентов, после чего злоумышленники предоставили коды разблокировки серверов.

Вместе с тем из-за отключения систем женщина, которую планировалось срочно перевести в другое учреждение, скончалась. Также были временно отложены несколько операций и лечебных процедур.