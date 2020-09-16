Европарламент не признал Лукашенко президентом

Европейский парламент (ЕП) принял в четверг резолюцию о ситуации в Белоруссии с осуждением власти и с поддержкой оппозиции. В документе содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку, сообщает «Интерфакс».

ЕП призывает институты Евросоюза и правительства стран ЕС "изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Белоруссии".

Принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.