Путин рассказал Совбезу о переговорах с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания проинформировал постоянных членов Совета безопасности России о переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, на встрече присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.
"Владимир Путин также проинформировал участников совещания о состоявшихся в начале текущей недели контактах с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - сказал Песков.