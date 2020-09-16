Что роднит блогера Бахтияра с журналистом Пашиняном? наш ответ Чемберлену
Армения предпринимает тщетные усилия заблокировать в ООН инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, предложившего для борьбы с коронавирусом объединить усилия на международном уровне, прежде всего созвав для этого специальную сессию Генассамблеи организации.
Возрастающий авторитет в мире Азербайджана и его президента вызывает настороженность официального Еревана, который всячески старается принизить роль азербайджанского государства в глобальных процессах. Недавно Ереван попытался помешать избранию представителя Турции председателем внеочередной сессии Генассамблеи ООН, понимая, что Анкара всегда и во всем поддерживает своего традиционного военно-политического союзника. Однако, столкнувшись с препятствиями, Армения стала добиваться изменения постановления о созыве внеочередного заседания Генассамблеи, утверждая, что инициатива президента Азербайджана несущественна.
Несмотря на все усилия, старания и подрыв армянской стороны, 10 июля 2020 года официально начала свою работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID-19, созванная по инициативе президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева. Начиная с этой даты проходят обсуждения определенных процедурных вопросов сессии и уже приняты некоторые меры для решения глобальной проблемы коронавируса.
А 14 сентября турецкий дипломат Волкан Бозкыр, ставший председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был также избран председателем специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Всеобщим голосованием представителей разных стран в ООН были определены и другие должностные лица внеочередной сессии.
Но и этим действиям самой масштабной и авторитетной международной организации Армения пыталась чинить препятствия. Согласно действующей в ООН практике, процедурные решения об избрании председателя сессий обычно принимаются консенсусом, но армянские представители потребовали, чтобы вопрос об избрании Бозкыра председателем специальной сессии решался отдельным голосованием. Их не остановило даже то, что, несмотря на все свои интриги, они до этого уже проиграли в попытках снять кандидатуру Бозкыра на пост председателем 75-й сессии. В результате группа армян в ООН добилась только раздражения представителей других стран, недоумевавших, как в столь сложной, судьбоносной и ответственной для всего мира ситуации можно преследовать свои сиюминутные политические интересы.
В настоящее время страны-члены ООН рассматривают проект резолюции по организационным вопросам и правилам проведения специальной сессии в Нью-Йорке. Дело в том, что в условиях пандемии реально ее организовать только в формате видеоконференции, поэтому возникла необходимость в резолюции, которая бы определяла правила проведения такого мероприятия.
В проекте резолюции в качестве даты рассмотрения на сессии проблемы пандемии главами государств и обмена мнениями между ними указаны 5-6 ноября. Однако итоговая дата будет зависеть от переговоров, которые проводятся между странами.
Поразительно, что Армению в стремлении навредить имиджу Азербайджана не останавливает ни губительная для всего мира пандемия, ни поистине критическое положение с короновирусом в самой стране. Главное для нее – опорочить Азербайджан, выставить его и Турцию средневековыми варварами, которые не могут и не должны влиять на международные процессы. Именно такое сейчас и происходит. Армянские представители в ООН предпринимают грязные инсинуации, дабы снизить значимость специальной сессии и навредить важной инициативе президента Азербайджана, направленной на объединение усилий перед глобальными рисками. Была даже попытка исключить из проекта резолюции тезис: «На уровне глав государств и правительств».
Между тем инициатива президента Азербайджана не преследует какие-либо политические задачи и не направлена на обеспечение интересов Баку. Целью и основополагающим мотивом инициативы является гуманитарное побуждение, объединение усилий стран в борьбе со смертельным вирусом. В Ереване не внимают очевидной истине, ведь сама Армения оказалась на грани катастрофы, лидируя в Европе по количеству зараженных на каждые 100 тысяч населения и, казалось бы, должна была быть заинтересована в поддержке такой важной гуманитарной инициативы. Обратите внимание, в то время как внимание всего мира приковано к борьбе с пандемией, Армения занята тем, что выступает против инициативы Азербайджана, которая уже принята ООН.
Буквально в унисон с противником Азербайджана судьбоносная инициатива официального Баку не выпадает из поля зрения так называемых внутренних критиков и оппонентов власти. Хотя, того же блогера Бахтияра Гаджиева, который все еще не может определиться со своими политическими пристрастиями, родом деятельности и общественной ориентацией, записать в стан серьезных антагонистов можно с большой натяжкой. Вот уже несколько месяцев жизненно важная инициатива азербайджанского президента превратилась в объект глупых шуток, саркастических насмешек, злорадства и ехидства бестолкового Бахтияра и иже с ним. Зубоскальство фанфорона Бахтияра вызывает, видите ли, инициатива о созыве Генассамблеи не со стороны супердержав, а маленького южнокавказского государства. Более того, буквально ежедневно извергая на своей странице в соцсетях омерзительный сарказм, Б.Гаджиев вопреки своим же заявленным либеральным принципам, посягает не только на честь своего государства, но и на принцип равноправия в международной системе. Почему-то политическая и общественная деятельность этой узкой прослойки политиканов ограничивается пустозвонным дилетантским язвительным сарказмом. Речь идет не о концептуальной полемике и политологической дискуссии, а о балаганном фрондерстве. Честно признаться, ни разу не встречал полноценной программы несостоявшегося кандидата в депутаты Б.Гаджиева. Какой-то странный амбициозный человек без взглядов – политических и жизненных.
Только бы поддеть, задеть, унизить… Спрашивается – что плохого в инициативе Азербайджана созвать Генассамблею ООН по проблеме, угрожающей развитию человечества в ближайшие годы? Разве Азербайджан виноват в том, что ни генсек ООН, ни постоянные члены Совбеза так и не выступили с насущной инициативой глобальной дискуссии на главной политической площадке?! Есть ли в глупом искажении инициативы Азербайджана логика? И зачем унижать достоинство собственной страны, выражая при этом свои неудовлетворенные экзистенциональные потребности?
Впрочем, это и есть ответ на вопрос, который роднит провинциального блогера Бахтияра с иджеванским журналистом Пашиняном. Гаджиев – это нереализованная, неудачная и более провинциальная форма косноязычного иджеванского журналиста. Беда с людьми, если их личное и уязвленное «я» постоянно доминирует над всем остальным в жизни…