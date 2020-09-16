Айдын Керимов, отдел политики 15:24

Армения предпринимает тщетные усилия заблокировать в ООН инициативу президента Азербайджана Ильхама Алиева, предложившего для борьбы с коронавирусом объединить усилия на международном уровне, прежде всего созвав для этого специальную сессию Генассамблеи организации. Возрастающий авторитет в мире Азербайджана и его президента вызывает настороженность официального Еревана, который всячески старается принизить роль азербайджанского государства в глобальных процессах. Недавно Ереван попытался помешать избранию представителя Турции председателем внеочередной сессии Генассамблеи ООН, понимая, что Анкара всегда и во всем поддерживает своего традиционного военно-политического союзника. Однако, столкнувшись с препятствиями, Армения стала добиваться изменения постановления о созыве внеочередного заседания Генассамблеи, утверждая, что инициатива президента Азербайджана несущественна.

Несмотря на все усилия, старания и подрыв армянской стороны, 10 июля 2020 года официально начала свою работу специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная пандемии COVID-19, созванная по инициативе президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева. Начиная с этой даты проходят обсуждения определенных процедурных вопросов сессии и уже приняты некоторые меры для решения глобальной проблемы коронавируса. А 14 сентября турецкий дипломат Волкан Бозкыр, ставший председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был также избран председателем специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Всеобщим голосованием представителей разных стран в ООН были определены и другие должностные лица внеочередной сессии. Но и этим действиям самой масштабной и авторитетной международной организации Армения пыталась чинить препятствия. Согласно действующей в ООН практике, процедурные решения об избрании председателя сессий обычно принимаются консенсусом, но армянские представители потребовали, чтобы вопрос об избрании Бозкыра председателем специальной сессии решался отдельным голосованием. Их не остановило даже то, что, несмотря на все свои интриги, они до этого уже проиграли в попытках снять кандидатуру Бозкыра на пост председателем 75-й сессии. В результате группа армян в ООН добилась только раздражения представителей других стран, недоумевавших, как в столь сложной, судьбоносной и ответственной для всего мира ситуации можно преследовать свои сиюминутные политические интересы. В настоящее время страны-члены ООН рассматривают проект резолюции по организационным вопросам и правилам проведения специальной сессии в Нью-Йорке. Дело в том, что в условиях пандемии реально ее организовать только в формате видеоконференции, поэтому возникла необходимость в резолюции, которая бы определяла правила проведения такого мероприятия. В проекте резолюции в качестве даты рассмотрения на сессии проблемы пандемии главами государств и обмена мнениями между ними указаны 5-6 ноября. Однако итоговая дата будет зависеть от переговоров, которые проводятся между странами.