Спустя семь месяцев: Ухань принял первый международный авиарейс

Китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй, ставший эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в мире, принял первый международный пассажирский авиарейс спустя семь месяцев перерыва из-за пандемии. Об этом сообщает Синьхуа.

Указано, что рейс южнокорейской авиакомпании T'Way Airlines сообщением Сеул – Ухань прибыл в международный аэропорт китайского города Тяньхэ в среду в 10:48 по местному времени. В обратном направлении самолет вылетел в тот же день после обеда. Рейс будет выполняться самолетом Boeing 737-800 один раз в неделю по средам.

Все прибывшие в Ухань 60 пассажиров были направлены в специальные гостиницы для прохождения 14-дневного карантина.

В настоящее время международный аэропорт Уханя Тяньхэ возобновил пассажирские авиаперевозки по 73 внутренним направлениям. Ежедневно воздушная гавань обслуживает около 500 рейсов.