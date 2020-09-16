Генпрокуратура о самоубийстве учительницы в Баку

В прокуратуру Наримановского района поступила информация о том, что жительница поселка Говсан Наида Исаева покончила жизнью, бросившись с 16-го этажа здания на улице Ашига Молла Джума в Наримановском районе. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры немедленно выехали на место происшествия и с участием судмедэксперта провели осмотр тела, а также осуществили другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

По факту ведется расследование.

Отметим, что по информации местных СМИ Наида Исаева работала учительницей в школе. Ей было 27 лет.