Российские и американские дипломаты обсуждают Беларусь и Карабах

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел переговоры по телефону с послом США в РФ Джоном Салливаном, сообщила пресс-служба МИД России. Беседа была посвящена событиям в Беларуси и ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, передает РБК.

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», - говорится в сообщении.