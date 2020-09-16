Казахстан начал испытания своей вакцины от COVID-19

В Казахстане начались клинические исследования вакцины против коронавируса, сообщила пресс-служба министерства образования и науки страны.

"Начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки", - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы.

"В рамках первой и второй фаз будет проводиться вакцинация волонтеров. Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на это...", - сказал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов, слова которого приводятся в сообщении.

ВОЗ 15 мая включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных вакцин, а 29 августа - в число допущенных к клиническим испытаниям.