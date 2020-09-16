Эрдоган: Угрозы в адрес Анкары бессмысленны

«Попытки определенных кругов загнать Турцию в узкую зону прибрежной полосы в восточной части Средиземного моря не увенчаются успехом. Мы не позволим этому случиться». Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии присуждения госнаград военнослужащим и сотрудникам полиции в Анкаре.

Эрдоган напомнил, что Турция обладает самой протяженной береговой полосой в этой части Средиземного моря.

Президент подчеркнул, что язык угроз никак не повлияет на позицию Анкары. «Турция не склонится перед шантажом и разбоем, и это осознали наши оппоненты», - сказал глава турецкого государства.