Трамп: Американцы никогда не узнают точных результатов выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой.

"Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться "избирателям" или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего некоторые и добиваются", - написал президент США в своем Twitter.

Дональд Трамп снова призвал "пока не поздно" прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и идти голосовать как раньше на избирательных участках.