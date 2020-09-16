Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:30

Выделение средств на восстановление экономики, открытие европейских рынков для белорусских товаров и отказ от шенгенских виз – Польша накануне саммита лидеров ЕС предложила свой «план Маршалла» для Белоруссии. Всего при одном условии: провести в стране свободные президентские выборы под наблюдением ОБСЕ. Накануне саммита лидеров ЕС 24 сентября о поддержке польского плана заявила не «Вышеградская четверка» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), но и Германия, которая сейчас возглавляет ЕС.

Однако, как сообщают дипломатические источники в Варшаве газете Rzeczpospolita, до сих пор некоторые страны, такие как Кипр, Греция и Франция, хотят связать принятие предложения для Беларуси с не менее противоречивой реакцией на турецкое вмешательство в восточной части Средиземноморья. Что может серьезно затруднить принятие «плана Маршалла-Моравецкого» (Матеуш Моравецкий - премьер-министр Польши – И.П.), в конце концов отправив его «под сукно». Однако, это будет потом, а сейчас совершенно ясно, что Варшава, при поддержке ряда государств-членов ЕС, пошла в дипломатическое наступление на Минск. Историческая память, видимо, взыграла, столетие советско-польской войны все же в этом году. Ну а если серьезно – то Евросоюз взялся за Минск основательно, и совсем не против поменять там режим. Светлана «Хуанита Гуайдо» Тихановская осваивается в роли «параллельного президента» и уже приступила к составлению проскрипционных списков белорусских чиновников и силовиков, которые будут после ее триумфального возвращения на белом коне в Минск преданы «народным трибуналам», если до этого времени не успеют отречься от Александра Лукашенко. Госпожу Тихановскую пригласили в ОБСЕ уже в качестве полноценного главы государства Беларусь!..

Будущие ясновельможные сенаторы из Координационного совета белорусской оппозиции подсчитывает компенсации, которые режим должен выплатить пострадавшим в ходе событий 9-12 августа. Ну а коль попробует не оплатить – начнется «отжим» государственного имущества Белоруссии, находящегося за границей. А в самой стране «тихо и по-партизански», по выражению корреспондентов BBC, разворачивают свою подпольную деятельность десятки фондов помощи тем, кто пострадал на массовых акциях или лишился работы из-за своих взглядов. Причем, львиная доля средств поступает из-за рубежа, от «обычных людей», кто бы сомневался. В Польше, кстати, в 80-е прошлого века такие же работали в поддержку «Солидарности». Воистину, нет ничего нового под луной… Но вернемся к планам Варшавы. Их основные моменты, как пишет польская пресса, заключаются в следующем: - Создание фонда экономической стабилизации, который будет финансироваться ЕС и МВФ. - Открытие рынка ЕС для экспорта белорусских товаров и услуг. - Упрощение визового режима для белорусов. - Выделение средств республике на модернизацию инфраструктуры, помощь в диверсификации источников поставок энергоносителей, оказание помощи малым и средним частным предприятиям.

Авторы этого плана и их кураторы из Евросоюза подчеркивают: у проекта нет геополитических амбиций - он не касается ассоциации Беларуси с ЕС, тем более, чтобы предложить ей перспективу членства. Варшава не только не хочет провоцировать Россию, но и надеется убедить даже самые скептически настроенные страны из ЕС поддержать Минск. Кстати, две недели назад представитель ЕС по иностранным делам Жозеф Боррель заявил в интервью испанской El Pais, что «ошибка», совершенная против Украины в 2013 году, не может повториться. Скажу больше, польский план сейчас подается и как благодеяние для России: «Владимир Владимирович, не беспокойтесь!» - взывают со страниц польских медиа. – «ЕС решит проблему банкротства Минска. Вы улучшите свой имидж. И отношения с соседом тоже будут строиться на более прочной основе, потому что никто не выведет Беларусь из орбиты Москвы. Об этом в Европе даже не мечтают, честное благородное слово!!!»

Но чем больше они о подобном кричат, тем меньше им хочется верить. Не будем даже о геополитике, вспомним, чем обернулось участие Запада для Венесуэлы – создание параллельного правительства, замораживание внешних активов – и для Украины. Которой тоже много чего обещали, от пресловутых «печенек Нуланд» до бочек с деньгами, планов помощи и допуска к европейским рынкам. Ну и что там с «промышленным безвизом» для Киева? Никакого обещанного в 2013 году Украине замещения евразийских рынков европейскими так и не произошло – в результате общие экспортные потери Киева за пять лет составили 2,4 миллиарда долларов. Кто даст гарантии, что в случае принятия Минском «плана Маршалла-Моравецкого» все пойдет иначе? Да никто. Более того – и мысли что-то гарантировать у Вышеградской четверки и в бюрократическом аппарате ЕС попросту нет. И спросить потом будет не с кого. Главной задачей для Евросоюза государств Восточной Европы является смена режима в Белоруссии руками самих белорусов – и для ее осуществления они сейчас на обещания не скупятся.