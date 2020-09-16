ВОЗ обеспокоена скоростью распространения коронавируса в Европе

Уровень передачи заболевания Covid-19 в европейских странах вызывает беспокойство. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает AFP.

«Цифры в сентябре должны послужить тревожным сигналом для всех» в Европе, где количество новых выявляемых случаев сейчас выше, чем в марте и апреле, подчеркнул Клюге.

Он также негативно оценил решение нескольких стран сократить сроки карантина.

Мы знаем, какое огромное влияние на человека и общество может оказать сокращение, даже минимальное, продолжительности карантина, — сказал Клюге. — Призываю страны региона следовать стандартной научной процедуре в сотрудничестве с экспертами и искать способы безопасного сокращения карантина».