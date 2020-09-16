Президент Польши назначил дочь своим советником

Кинга Дуда указана как советник президента на официальном сайте президента Польши. Отмечается, что она является юристом по образованию и специализируется в международном торговом и инвестиционном праве.

Отмечается, что дочь Дуды является советником своего отца на общественных началах. Всего на сайте президента содержится информация о 13 советниках президента на общественных началах и 7 советниках, которые получают за свою работу вознаграждение.

Сам президент Польши подтвердил, что его дочь работает советником президента бесплатно. "Советник на общественных началах – это волонтер. Она не получает никакого вознаграждения на этой должности", - написал Дуда в Twitter.

Тем не менее некоторые поляки увидели схожесть ситуации с тем, что дочь президента США Иванка Трамп также является советником своего отца Дональда Трампа.

"У нас есть своя Иванка Трамп. Кинга Дуда стала официальным советником президента", - написал в Twitter журналист популярной польской радиостанции RMF FM Кшиштоф Беренда.