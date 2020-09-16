Президент Польши назначил дочь своим советником
Президент Польши Анджей Дуда назначил свою дочь Кингу своим советником, передает РИА Новости.
Кинга Дуда указана как советник президента на официальном сайте президента Польши. Отмечается, что она является юристом по образованию и специализируется в международном торговом и инвестиционном праве.
Отмечается, что дочь Дуды является советником своего отца на общественных началах. Всего на сайте президента содержится информация о 13 советниках президента на общественных началах и 7 советниках, которые получают за свою работу вознаграждение.
Сам президент Польши подтвердил, что его дочь работает советником президента бесплатно. "Советник на общественных началах – это волонтер. Она не получает никакого вознаграждения на этой должности", - написал Дуда в Twitter.
Тем не менее некоторые поляки увидели схожесть ситуации с тем, что дочь президента США Иванка Трамп также является советником своего отца Дональда Трампа.
"У нас есть своя Иванка Трамп. Кинга Дуда стала официальным советником президента", - написал в Twitter журналист популярной польской радиостанции RMF FM Кшиштоф Беренда.