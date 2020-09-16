Прокуратура об убийстве в Мингячевире

В прокуратуру города Мингячевир поступило сообщение о нанесении 8 сентября ножевых ранений жительнице города Кенуль Мирзалиевой. Как сообщили haqqin.az в прокуратуре города Мингячевир, сотрудники прокуратуры немедленно осмотрели место происшествия, выполнили другие необходимые процессуальные действия.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что знакомый пострадавшей Анар Исмаилов попытался убить ее во время конфликта на почве личных взаимоотношений, нанеся ей ножевые ранения.

По факту в прокуратуре города Мингячевир было возбуждено уголовное дело по статьям УК 29, 120.1 (попытка умышленного убийства).

В связи с тем, что 17 сентября К.Мирзалиева скончалась в больнице от полученных ранений, действия А.Исмаилова были переквалифицированы под статью УК 120.1 (умышленное убийство), он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, в его отношении решением Мингячевирского городского суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.