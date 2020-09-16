Эрдоган упрекнул Макрона в незнании истории

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал конфликтную ситуацию между Анкарой и Афинами, возникшую из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье. Его цитирует издание TRT World в Twitter.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара с самого начала конфликта настаивала на дипломатическом урегулировании и вела себя достойно, в отличие от другой стороны. Он раскритиковал вмешательство стран Европы и охарактеризовал ее политику как «политику двойных стандартов». В частности, Эрдоган недоволен действиями Франции.

«Макрон, твое время вышло... Вы не в той позиции, чтобы диктовать нам свои правила гуманизма», — заявил турецкий президент.

В этой связи он упрекнул французского коллегу в незнании истории: в качестве примера Эрдоган привел колониальную политику Франции, которая, по его словам, приводила к смертям сотен тысяч человек.