В Шеки на рынке выявлен очаг коронавируса

В Шеки в местности под названием Bazar выявлен факт массового заражения коронавирусом, сообщили haqqin.az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, с 1 сентября по сегодняшний день у 13 человек тесты на коронавирус дали положительные результатв. В связи с этим фактом сейчас ведется проверка. Общественность будет дополнительно проинформирована об эпидемиологической ситуации в данной местности. В Шеки продолжаются мероприятия по стабилизации эпидемиологической ситуации.

Учитывая, что источником заражения в текущей ситуации является рынок, для профилактической дезинфекции здесь в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о временном закрытии рынка.