Польша решила собрать деньги для Белоруссии

Власти Польши решили собрать денег для Белоруссии и предложили создать стабилизационный фонд. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

Польша собирается внести на рассмотрение Еврокомиссии так называемый «план для Белоруссии». В его рамках для стабилизации экономики страны могут создать фонд по меньшей мере на миллиард евро. Моравецкий подчеркнул, что Польша считает необходимым, чтобы Москва и дальше оставалась надежным экономическим партнером Минска.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее дело дошло до мирного разрешения этого спора в сотрудничестве с большим российским партнером, который сейчас является важным ключевым партнером для Белоруссии, и мы хотим, чтобы оставался партнером», — указал польский премьер.