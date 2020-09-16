МИД России о восстановлении переговорного процесса по Карабаху

"Мы исходим из того, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении переговорного процесса, направленного на решение нагорно-карабахской проблемы, в том числе проблемы беженцев и переселенных лиц в регионе". Об этом во время еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 14 сентября провели консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, передали им предложения посредников относительно дальнейших шагов в контексте нагорно-карабахского урегулирования, включая проведение для начала раздельных встреч тройки с каждым из министров. Мы рассчитываем на положительную реакцию сторон", - заявила М. Захарова.