Лига Европы: «Нефтчи» против «Галатасарая»

Сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Галатасараем».

Игра, которая в обычное время собрала бы полный стадион, увы, из-за пандемии пройдет без зрителей. Судить встречу будет шотландская бригада арбитров во главе с Кевином Кленси.

Победитель матча «Нефтчи» - «Галатасарай» в 3-м квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в паре «Ренова» (Северная Македония) – «Хайдук» (Хорватия).