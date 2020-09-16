Футболисты решили соблюсти социальную дистанцию и пропустили 37 голов

Команда 11-го дивизиона чемпионата Германии «Рипдорф-Мольцен II» пропустила 37 голов от «СВ Хольденштедта» после решения футболистов соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает Goal.

Президент «Рипдорфа» Патрик Ристоу заявил, что в предыдущем матче его игроки контактировали с зараженным коронавирусом, из-за чего придерживались мер предосторожности. Руководство клуба пыталось добиться переноса матча, но получило отказ. После этого футболисты решили избегать контактов на поле и соблюдать социальную дистанцию.

Встреча прошла 13 сентября и завершилась победой «СВ Хольденштедта» со счетом 37:0.

Тренер «СВ Хольденштедта» посчитал, что «Рипдорф-Мольцен II» преувеличил риск заражения коронавирусом. «Я считаю, что не было причины не играть с нами», — заметил он.