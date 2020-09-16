Американская военнослужащая заразила в баре десятки людей

Американская военнослужащая, которая вернулась из отпуска в Греции домой в Германию, отправилась в бар и заразила людей коронавирусом. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, 26-летняя американка не стала дожидаться результатов теста на коронавирус после отдыха и пошла на вечеринку в закрытое помещение с больным горлом. Как следствие, она передала инфекцию 23 посетителям паба, а также подвергла опасности более 700 человек.

Кроме того, девушка заразила своих сослуживцев — сотрудников отеля Edelweiss Lodge and Resort, в котором проживают и работают только американские военные, их родственники и ветераны.

Как заявил адвокат Арндт Кемпгенс, если рассматривать данную ситуацию как умысел, то это даже может привести к уголовной ответственности и тюремному заключению сроком от шести месяцев до десяти лет. Он добавил, что все ограничения, действующие на территории Германии в связи с распространением коронавирусной инфекции, должны соблюдать и американские военные.

«Такое безрассудство должно иметь серьезные последствия», — заключил он.