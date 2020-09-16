Принц Уильям пришел в ярость из-за сделки принца Гарри

Принц Уильям крайне возмущен тем, что его брат принц Гарри будет сотрудничать с видеосервисом Netflix. Об этом сообщает издание The Sun.

Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал «Корона», посвященный правлению королевы Елизаветы II. Действие очередного сезона, который выходит в ноябре, разворачивается в 1980-е годы. Среди прочего, в нем покажут, как рушился брак принцессы Дианы и принца Чарльза. Особое внимание будет уделено расстройству пищевого поведения, которым страдала Диана.

По словам источника The Sun, Уильям и другие важные члены королевской семьи пришли в ярость из-за того, что Гарри заключил сделку с компанией, которая показывает «Корону». «Это лишь последний в длинном списке конфликтов между братьями, в котором есть и более деликатные вопросы, чем страдания их матери», — добавил он.