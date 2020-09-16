Суд по делу Тофига Ягублу состоится 28 сентября

Стала известна дата рассмотрения апелляционной жалобы на приговор суда по делу оппозиционера Тофига Ягублу.

Как сообщил журналистам адвокат Тофига Ягублу Эльчин Садыгов, жалоба сегодня была отправлена в Бакинский апелляционный суд и будет рассмотрена в 15:00 часов 28 сентября.

Напомним, что решением Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был осужден на срок 4 года 3 месяца строгого режима. Согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Сам Тофиг Ягублу отвергает обвинения и объявил голодовку.