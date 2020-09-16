В Уганде из тюрьмы сбежали больше 200 особо опасных преступников
В Уганде из тюрьмы сбежали 219 особо опасных преступников, пишет кенийская газета Nation.
По данным издания, побег произошел в городе Морото. Преступники захватили винтовки и боеприпасы, убили военнослужащего, а после скрылись.
Отмечается, что заключенные сняли желтую форму, чтобы их не обнаружили. Они прячутся в джунглях. Чтобы найти беглецов, на место прибыли армейские подразделения.
В тюрьму города Морото отправляют заключенных, совершивших особо тяжкие преступления.