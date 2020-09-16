Акции протеста в Ереване: требуют отставки правительства Пашиняна

В Армении члены партии «Национальная повестка» провели сегодня акцию протеста перед зданием правительства с требованием отставки исполнительной власти в полном составе. Об этом пишет издание «Новости-Армения».

По словам главы Совета партии Ара Акопяна, данная акция касается не только министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна (отставки которого требует ряд армянских общественных организаций, активистов, оппозиционные силы), но всего правительства и его представителей, поскольку они несут коллективную, программную и стратегическую ответственность за будущее страны.

Акопян считает, что во всех сферах Армении сегодня наблюдается кризис, требующий коренного решения - полной отставки правительства. В случае отставки, по его словам, будет предложена следующая «дорожная карта»: переходный период, который будет включать в себя создание правительства национального согласия, целью которого должно быть снижение давления, разрешение кризиса и подготовка к внеочередным выборам.

Параллельно у здания армянского правительства проходила акция протеста бывших сотрудников ЗАО «Арминкассация», 200 сотрудников которой потеряли работу в результате расформирования организации.

Собравшиеся требовали восстановления ЗАО и встречи с премьер-министром Пашиняном, который, по их словам, в ходе прошлой акции вышел через заднюю дверь, обойдя протестующих.