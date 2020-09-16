Минск ответил на резолюцию Европарламента: не хотят «заглянуть дальше своего носа»

В заявлении подчеркивается, что в МИД "убедились в непонимании Европарламентом происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС".

Резолюция, принятая в Европарламентом в отношении республики, носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, передает ТАСС.

"Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже если бы и хотелось, то опереться в нем не на что", - сказано в заявлении.

Минск выражает разочарование, что Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, "не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов.

В заявлении подчеркивается, что "ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна": "Понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента".

17 сентября Европарламент в принятой резолюции отказался признать Александра Лукашенко президентом по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких, в том числе финансовых, санкций против Минска.