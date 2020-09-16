Всемирный банк назвал сроки восстановления экономики после пандемии

Мировой экономике потребуется пять лет для того, чтобы полностью восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в ходе выступления на форуме «Тенденции-2021» в Мадриде.

«Полное восстановление экономики займёт целых пять лет», — цитирует ТАСС Рейнхарт.

Специалист высказала предположение о том, что в связи с кризисом впервые за 20 лет вырастет уровень бедности, а также усилится экономическое неравенство в обществе: больше всего экономический спад из-за пандемии скажется на самых бедных слоях населения, а среди стран – на беднейших из них.

Накануне главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бун оценил ущерб мировой экономике из-за распространения коронавируса к концу 2021 года в 7 трлн долларов.