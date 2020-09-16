Кронпринц Бахрейна стал волонтером в испытании китайской COVID-вакцины

Наследный принц Бахрейна Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа стал одним из первых представителей королевских семейств, кто присоединился к испытаниям вакцины против коронавируса, пишет Интерфакс со ссылкой на британское издание The Guardian.

"Мы в Бахрейне можем с гордостью сказать, что шагнули вперед и взяли на себя ответственность, сначала поделившись передовым опытом лечения и тестирования, а затем поддерживая безопасное тестирование и разработку вакцины", - приводит The Guardian слова кронпринца.

Как сообщает британское издание, Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа принимает участие в клинических испытаниях вакцины китайской компании Sinopharm, третья фаза испытаний которой началась недавно. В них участвуют 6 тыс. волонтеров.

В Бахрейне диагностировали свыше 62 тыс. случаев коронавируса, 216 инфицированных скончались.