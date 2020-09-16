Как сообщает haqqin.az , один из потерявших из-за преступных действий сотрудников бывшего МНБ крупные средства предпринимателей – Заур Ибрагимов добился того, что суд обязал бывшего генерала МНБ Акифа Човдарова выплатить ему компенсацию в размере 525 тысяч долларов.

По делу генералов упраздненного Министерства национальной безопасности суд не удовлетворил большую часть гражданских исков пострадавших предпринимателей к обвиняемым, угрозами и шантажом отбиравшим у них активы и недвижимость. Бизнесменам было заявлено, что для возмещения ущерба они должны подать отдельный гражданский иск.

Ибрагимов руководит ООО BakTel, специализацией которого является продажа телефонных карт, мобильных телефонов и компьютеров. Как утверждает бизнесмен, в 2009 году сотрудники тогдашнего МНБ, ворвавшись в офис его компании, изъяли всю документацию и задержали одного из сотрудников. Через некоторое время сотрудника отпустили, но самого бизнесмена вызвал к себе генерал МНБ Акиф Човдаров. При встрече генерал МНБ заявил, что один из работников фирмы Заура Ибрагимова должен компании AyTel-MMM 550 тысяч долларов. Човдаров разъяснил, что Aytel-MMM принадлежит министру Эльдару Махмудову, а потому долг следует немедленно вернуть.

Во время следствия Ибрагимов отметил, что сообщил Човдарову о том, что этот сотрудник его компании уже понес наказание по приговору суда, но это не произвело на генерала МНБ никакого впечатления. Човдаров требовал, чтобы эту сумму отдал сам Заур Ибрагимов. В противном случае самому Ибрагимову грозил арест и суд по обвинению за мошенничество, ну и последующее - усилиями МНБ - разорение. Поняв безвыходность ситуации, бизнесмен частями выплатил Акифу Човдарову 525 тысяч долларов.

На процессе по делу генералов Човдаров, однако, уверял, что Заур Ибрагимов лжет. По его словам, у предпринимателя были проблемы с некоторыми людьми, и, приняв его, он всего лишь посоветовал поскорее уладить дело. Естественно, за свой «совет» никаких денег генерал не брал. Однако суд счел более достоверными доводы Заура Ибрагимова и предпринял юридические процедуры для взимания с Човдарова отобранных у бизнесмена денег.

Однако руководитель компании, помимо 525 тысяч манатов материального ущерба, требует от Акифа Човдарова еще 50 тысяч манатов в качестве моральной компенсации. Этот его иск был удовлетворен в Хазарском районном суде.

В свою очередь, Акиф Човдаров подал апелляционную жалобу. Но Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение по выплате материального ущерба, лишь снизив сумму морального ущерба до 500 манатов. Не успокоившись, Човдаров подал жалобу в Верховный суд, который и там оставил в силе решение предыдущих инстанций.

Напомним, что Акиф Човдаров также отказался вернуть 3 миллиона долларов, которые получил от бывшего начальника Бакинского метрополитена Таги Ахмедова. Правда, после освобождения Човдарова из тюрьмы Таги Ахмедов заявил, что уже не надеется вернуть свои деньги.