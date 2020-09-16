Решением Верховного суда: экс-генерал Акиф Човдаров должен уплатить 525 тысяч манатов haqqin.az из зала суда

Инара Рафикгызы, собкор

По делу генералов упраздненного Министерства национальной безопасности суд не удовлетворил большую часть гражданских исков пострадавших предпринимателей к обвиняемым, угрозами и шантажом отбиравшим у них активы и недвижимость. Бизнесменам было заявлено, что для возмещения ущерба они должны подать отдельный гражданский иск.

Как сообщает haqqin.az, один из потерявших из-за преступных действий сотрудников бывшего МНБ крупные средства предпринимателей – Заур Ибрагимов добился того, что суд обязал бывшего генерала МНБ Акифа Човдарова выплатить ему компенсацию в размере 525 тысяч долларов.

Акиф Човдаров после освобождения из тюрьмы

Ибрагимов руководит ООО BakTel, специализацией которого является продажа телефонных карт, мобильных телефонов и компьютеров. Как утверждает бизнесмен, в 2009 году сотрудники тогдашнего МНБ, ворвавшись в офис его компании, изъяли всю документацию и задержали одного из сотрудников. Через некоторое время сотрудника отпустили, но самого бизнесмена вызвал к себе генерал МНБ Акиф Човдаров. При встрече генерал МНБ заявил, что один из работников фирмы Заура Ибрагимова должен компании AyTel-MMM 550 тысяч долларов. Човдаров разъяснил, что Aytel-MMM принадлежит министру Эльдару Махмудову, а потому долг следует немедленно вернуть.

Во время следствия Ибрагимов отметил, что сообщил Човдарову о том, что этот сотрудник его компании уже понес наказание по приговору суда, но это не произвело на генерала МНБ никакого впечатления. Човдаров требовал, чтобы эту сумму отдал сам Заур Ибрагимов. В противном случае самому Ибрагимову грозил арест и суд по обвинению за мошенничество, ну и последующее - усилиями МНБ - разорение. Поняв безвыходность ситуации, бизнесмен частями выплатил Акифу Човдарову 525 тысяч долларов.

На процессе по делу генералов Човдаров, однако, уверял, что Заур Ибрагимов лжет. По его словам, у предпринимателя были проблемы с некоторыми людьми, и, приняв его, он всего лишь посоветовал поскорее уладить дело. Естественно, за свой «совет» никаких денег генерал не брал. Однако суд счел более достоверными доводы Заура Ибрагимова и предпринял юридические процедуры для взимания с Човдарова отобранных у бизнесмена денег.

Однако руководитель компании, помимо 525 тысяч манатов материального ущерба, требует от Акифа Човдарова еще 50 тысяч манатов в качестве моральной компенсации. Этот его иск был удовлетворен в Хазарском районном суде.

В свою очередь, Акиф Човдаров подал апелляционную жалобу. Но Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение по выплате материального ущерба, лишь снизив сумму морального ущерба до 500 манатов. Не успокоившись, Човдаров подал жалобу в Верховный суд, который и там оставил в силе решение предыдущих инстанций.

Напомним, что Акиф Човдаров также отказался вернуть 3 миллиона долларов, которые получил от бывшего начальника Бакинского метрополитена Таги Ахмедова. Правда, после освобождения Човдарова из тюрьмы Таги Ахмедов заявил, что уже не надеется вернуть свои деньги.

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